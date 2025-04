Buslinie über das Ränggloch geht am 1. Mai in Betrieb

Keystone-SDA

Die neue Postautolinie über das Ränggloch, die Malters, Littau und Kriens verbindet, geht am 1. Mai in Betrieb. Die neue Verbindung soll nicht nur Vorteile für die Agglomeration Luzern, sondern auch für das Entlebuch und das Hinterland bringen.

(Keystone-SDA) Die neue Buslinie 214 verbindet den Bahnhof Malters mit der Busschleife Kriens und nimmt dabei einen Umweg zum Schützenhaus in Littau. Ermöglicht wurde sie durch den kürzlich abgeschlossenen Ausbau der Strasse durch das Ränggloch.

Die Postautolinie wird vorerst von Montag bis Freitag mit zwölf und am Samstag mit zehn Kurspaaren verkehren, wie der Verkehrsverbund Luzern (VVL), der Kanton Luzern und Postauto am Donnerstag mitteilten. Die Busse fahren stündlich, am späteren Vormittag gibt es indes eine mehrstündige Lücke.

Der Fahrplan ist so ausgerichtet, dass die Passagiere in Malters schlanke Anschlüsse auf die Züge von und nach Wolhusen haben. Das Entlebuch und das Hinterland würden damit besser an Littau und Kriens angeschlossen, teilten VVL, Kanton Luzern und Postauto mit.

In Littau bestehen Anschlüsse auf die drei Buslinien, die Richtung Stadtzentrum, Ebikon und Emmen fahren. Diverse Busanschlüsse gebe es auch in Kriens, hiess es in der Mitteilung.

Die neue Direktverbindung zwischen Kriens und dem Luzerner Stadtteil Littau werde den öffentlichen Verkehr im Stadtzentrum entlasten, hiess es. Sie halbiere die Reisezeit mit dem öffentlichen Verkehr zwischen Kriens und Littau auf zwölf Minuten. Neu erhielten zudem die Weiler Stegmättli und Blatten einen Busanschluss.