Cargo Sous Terrain baut weitere Stellen ab

Keystone-SDA

Das Schweizer Logistikprojekt Cargo Sous Terrain (CST) baut weitere Stellen ab. Da voraussichtlich mehr als 10 Stellen betroffen sein werden, startet CST das arbeitsrechtlich vorgeschriebene Konsultationsverfahren.

(Keystone-SDA) Die Geschäftsleitung und der Verwaltungsrat hätten im Frühjahr erkannt, dass die derzeitigen rechtlichen Rahmenbedingungen eine private Finanzierung der Bauphase von CST nicht verlässlich absicherten, teilte CST am Montag mit.

Damit das Projekt einer unterirdischen Güterbahn funktionieren könne, brauche es eine «stabile Partnerschaft» mit Bund, Kantonen und Städten. Diese Einbettung ins Gesamtlogistiksystem müsse politisch verankert sein und gemeinsam umgesetzt werden. Da diese Voraussetzungen derzeit fehlten, sei eine Umsetzung zum jetzigen Zeitpunkt betriebswirtschaftlich nicht vertretbar, heisst es in der Medienmitteilung.

Bereits im Juni vor einem Jahr hatte CST einen Personalabbau bekannt gegeben.