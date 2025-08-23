Carin Studer zeigt neue Werke in der Galerie Stans

Keystone-SDA

Carin Studer zeigt in der Galerie Stans bis am 28. September unter dem Titel "beflügelt" neue Werke. Die lichten Aquarelle, Gemälde und Lithografien sind geprägt von Natur- und Bergerlebnissen der Künstlerin und Dozentin, die viele Jahre in Engelberg OW verbrachte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die 1961 geborene Studer wuchs in Luzern und Engelberg auf. Im Klosterdorf besuchte sie die Stiftsschule. 1987 machte sie in Luzern das Diplom als Zeichen- und Werklehrerin. Seither arbeitete sie als freischaffende Künstlerin, zudem war sie viele Jahre Lehrerin an der Stiftsschule Engelberg und Dozentin an der Hochschule Luzern. Seit 2013 unterrichtet sie an der Pädagogischen Hochschule Luzern.

Wichtig sind für Studer die Berge. «Beim Erleben, Durchschreiten von Berglandschaften kann ich versinken, eintauchen, es berührt mich und geht unter die Haut. Es ist alles da! Irgendetwas kommt ins Schwingen und es ist Resonanz möglich», wird sie in einer Mitteilung der Galerie Stans zitiert.

Direkt vom Gebirge erzählen die Bilder der Künstlerin aber nicht, wie der Engelberger Künstler und Pater Eugen Bollin in der Publikation zur Ausstellung seiner ehemaligen Schülerin betont. Studer sammle Bildfragmente, abstrahiere sie und bringe sie in eine poetische Sprache.