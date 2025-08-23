The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Carin Studer zeigt neue Werke in der Galerie Stans

Keystone-SDA

Carin Studer zeigt in der Galerie Stans bis am 28. September unter dem Titel "beflügelt" neue Werke. Die lichten Aquarelle, Gemälde und Lithografien sind geprägt von Natur- und Bergerlebnissen der Künstlerin und Dozentin, die viele Jahre in Engelberg OW verbrachte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die 1961 geborene Studer wuchs in Luzern und Engelberg auf. Im Klosterdorf besuchte sie die Stiftsschule. 1987 machte sie in Luzern das Diplom als Zeichen- und Werklehrerin. Seither arbeitete sie als freischaffende Künstlerin, zudem war sie viele Jahre Lehrerin an der Stiftsschule Engelberg und Dozentin an der Hochschule Luzern. Seit 2013 unterrichtet sie an der Pädagogischen Hochschule Luzern.

Wichtig sind für Studer die Berge. «Beim Erleben, Durchschreiten von Berglandschaften kann ich versinken, eintauchen, es berührt mich und geht unter die Haut. Es ist alles da! Irgendetwas kommt ins Schwingen und es ist Resonanz möglich», wird sie in einer Mitteilung der Galerie Stans zitiert.

Direkt vom Gebirge erzählen die Bilder der Künstlerin aber nicht, wie der Engelberger Künstler und Pater Eugen Bollin in der Publikation zur Ausstellung seiner ehemaligen Schülerin betont. Studer sammle Bildfragmente, abstrahiere sie und bringe sie in eine poetische Sprache.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
14 Likes
14 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
30 Likes
58 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Aylin Elçi

Wie werden psychische Krankheiten in Ihrem Land behandelt?

In der Schweiz werden immer mehr Menschen mit Elektrotherapien oder Psychotherapien mit Psychedelika behandelt. Kennen Sie ähnliche Ansätze?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
12 Likes
18 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft