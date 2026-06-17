Carmelia Maissen wird neue Bündner Regierungspräsidentin

Keystone-SDA

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Das Bündner Parlament hat am Mittwoch das Regierungspräsidium für 2027 gewählt. Es hat Carmelia Maissen (Mitte) mit 99 von 116 abgegebenen Stimmen gewählt.

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(Keystone-SDA) Als Regierungsvizepräsident 2027 hat der Grosse Rat Peter Peyer (SP) auserkoren. Er erzielte bei 119 abgegebenen Stimmen deren 110.

Maissen ist seit 2023 die Vorsteherin des Departements für Infrastruktur, Energie und Mobilität. Die 49-Jährige wurde am Sonntag bei den Erneuerungswahlen in Graubünden mit dem drittbesten Ergebnis für vier weitere Jahre in die Regierung gewählt.

Das Regierungspräsidium wird jährlich in der Junisession für das darauffolgende Jahr neu gewählt. Aktuell amtet Martin Bühler (FDP) als Regierungspräsident.

Die Regierungspräsidentin sorgt für eine sach- und zeitgerechte Abwicklung der Regierungsgeschäfte und überwacht die Zusammenarbeit unter den Departementen. Sie vertritt die Regierung nach aussen, soweit von der Regierung nichts anderes bestimmt wird. Wenn ein Geschäft keinen Aufschub erträgt, so kann sie an Stelle der Gesamtbehörde Präsidialverfügungen erlassen.