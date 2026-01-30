Cassidy Toner gewinnt den 30. Kunstpreis Prix Mobilière

Keystone-SDA

Die Trägerin des 30. Kunstpreises Prix Mobilière der Versicherungsgesellschaft Mobiliar heisst Cassidy Toner. Sie ist für ihre ironisch-kritische Auseinandersetzung mit dem Kunstbetrieb ausgezeichnet worden, wie die Mobiliar am Freitag mitteilte.

(Keystone-SDA) Die 1992 in den USA geborene und seit 2006 in Basel lebende Künstlerin wurde zuletzt auch mit dem Manor-Kunstpreis 2025 ausgezeichnet. Bis Mitte Januar widmete ihr das Kunstmuseum Basel eine Ausstellung.

Toners Kunstkosmos bewegt sich auf hintersinnig-witzige Weise rund um den Konsum- und Kunstkosmos. «Sie schafft Kunst, die mit Intelligenz entwaffnet und durch eine als Witz getarnte Verletzlichkeit fesselt»: So lässt sich der Zürcher Künstler Pedro Wirz in der Medienmitteilung zitieren, der Cassidy Toner für den Prix Mobilière 2026 nominiert hat.

Der Prix Mobilière ist ein Förderpreis der Mobiliar Versicherungsgesellschaft. Er wird wird seit 1996 vergeben, erst von der damaligen Lebensversicherungsgesellschsaft Providentia und seit 2005 unter dem heutigen Namen. Dotiert ist er mit 30’000 Franken.