CEO Barbara Schunk verlässt die Psychiatrie Baselland

Keystone-SDA

Die Psychiatrie Baselland braucht eine neue Führungsspitze. CEO Barbara Schunk verlässt die Institution im Laufe des Frühsommers 2026. Sie wird CEO der Universitären Psychiatrischen Dienste Bern.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Verwaltungsrat bedauere diesen Entscheid sehr, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Schunk habe in den letzten Jahren wesentlich zur Modernisierung und Weiterentwicklung der Psychiatrie Baselland beigetragen und diese zukunftsfähig gemacht. Für die Nachfolge wird gemäss Mitteilung eine Findungskommission eingesetzt und die Stelle wird ausgeschrieben.

Schunk steht seit Juli 2019 an der Spitze der operativen Führung der früheren Kantonalen Psychiatrischen Dienste und heutigen Psychiatrie Baselland. 2012 war diese als öffentlich-rechtliches Unternehmen aus der Verwaltung ausgelagert worden.