Chamer Seniorin überweist Telefonbetrügern 44’000 Franken

Keystone-SDA

Eine Seniorin aus Cham ZG ist letzte Woche Opfer von Betrügern geworden. Die Unbekannten haben sich am Telefon als Bankangestellte ausgegeben und die Frau dazu gebracht, 44'000 Franken zu überweisen.

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(Keystone-SDA) Gemäss einer Mitteilung der Strafverfolgungsbehörden vom Dienstag riefen die Betrüger mehrmals bei der Frau wegen einer angeblich unberechtigten Überweisung an. Sie gingen dabei professionell vor, bauten Vertrauen auf und täuschten interne Ermittlungen vor.

Die Täter brachten die Frau unter dem Vorwand, ihr eigenes Geld zu sichern und gleichzeitig den Betrug aufzudecken, dazu, 44’000 Franken auf ein fremdes Konto zu überweisen. Erst, als es zu spät war, erkannte das Opfer den Betrug und alarmierte die Polizei.

In der Mitteilung warnten die Behörden vor Telefonbetrügern. Derzeit würden bei der Polizei viele Meldungen dazu eingehen, hiess es. In vielen Fällen würden die Angerufenen den Betrugsversuch aber rechtzeitig bemerken und das Telefongespräch beenden.