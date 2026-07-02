Chantal Galladé übernimmt Leitung des Schaffhauser BBZ

Keystone-SDA

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Der Schaffhauser Regierungsrat hat Chantal Galladé zur neuen Rektorin des BBZ Schaffhausen ernannt. Die ehemalige Zürcher Nationalrätin übernimmt das Amt am 1. November.

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(Keystone-SDA) Die 53-jährige Winterthurerin folgt auf Marc Kummer, der Ende Oktober zurücktritt, wie der Schaffhauser Regierungsrat am Donnerstag mitteilte. Galladé bringt für ihre neue Aufgabe Erfahrung aus dem Bildungswesen und der Politik mit.

Die neue Rektorin ist beruflich im Bildungsbereich verankert. Seit 2024 arbeitet sie als Dozentin an der Pädagogischen Hochschule Zürich und bildet dort angehende Lehrkräfte für Berufsfachschulen aus. Zuvor war sie von 2018 bis 2022 als Schulpräsidentin in Winterthur tätig.

Zudem kennt sie das Berufsbildungszentrum (BBZ) Schaffhausen bereits aus eigener Erfahrung, da sie dort früher allgemeinbildenden Unterricht erteilte. Galladé hat Erziehungswissenschaften, Volksliteratur und Politikwissenschaft studiert. Von 2003 bis 2018 war sie Mitglied des Nationalrats.