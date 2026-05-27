Chauffeur manövriert Car in Stein am Rhein in Gasse und flüchtet

Keystone-SDA

Ein Reisecar ist am Mittwochnachmittag in einer Gasse in Stein am Rhein SH steckengeblieben und beschädigte dabei eine Hausecke. Der Chauffeur entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle, konnte aber von der Polizei ermittelt werden.

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(Keystone-SDA) Der Chauffeur missachtete das Vorschriftssignal «Höchstgewicht» bei der Rhiigass, wie die Schaffhauser Polizei am Mittwochabend mitteilte. Daraufhin blieb das Fahrzeug in einer Linkskurve im Bereich Rhiigass/Chirchhofplatz stecken und beschädigte dort eine Hausecke.

Personen wurden laut der Mitteilung keine verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist Gegenstand von Ermittlungen.