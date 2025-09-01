Chauffeure der STI-Busse verkaufen keine Fahrkarten mehr

Keystone-SDA

Die Thuner Verkehrsbetriebe STI stellen den Verkauf von Fahrkarten durch das Fahrpersonal in den Bussen ein. Der Billettkauf in den Fahrzeugen sei stark zurückgegangen, begründet die STI AG den Schritt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Im vergangenen Jahr hätten die Chauffeurinnen und Chauffeure nur noch jedem 188. Fahrgast ein Billett verkauft. Der markante Rückgang wurde nach Angaben der STI durch die Coronapandemie mit ihrem Digitalisierungsschub ausgelöst.

Im Jahr 2027 hätten zudem die Geräte für den Ticketverkauf im Bus ersetzt werden müssen. Eine Millioneninvestition, auf die die STI angesichts der rückläufigen Nachfrage nun verzichtet. Der Verkauf von Fahrkarten im Bus wird auf Anfang Februar 2026 eingestellt.

Die STI installiert in allen Fahrzeugen sowie an stark frequentierten Haltestellen weitere Ticketautomaten. An diesen können Passagiere weiterhin mit Kleingeld, Debit- und Kreditkarten sowie mit Twint bezahlen.

In Grindelwald bleibt der Ticketverkauf beim Tochterunternehmen Grindelwald Bus durch das Fahrpersonal erhalten. Er sei, gerade auf den touristischen Linien, zentral, heisst es in der Mitteilung der STI weiter. Die Geräte sollen 2030 ersetzt werden.

Ebenfalls zurückgegangen ist die Nachfrage nach physischen Taschenfahrplänen. Das Verkehrsunternehmen verzichtet künftig auf die gedruckten Fahrpläne.