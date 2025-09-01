The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Chauffeure der STI-Busse verkaufen keine Fahrkarten mehr

Keystone-SDA

Die Thuner Verkehrsbetriebe STI stellen den Verkauf von Fahrkarten durch das Fahrpersonal in den Bussen ein. Der Billettkauf in den Fahrzeugen sei stark zurückgegangen, begründet die STI AG den Schritt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Im vergangenen Jahr hätten die Chauffeurinnen und Chauffeure nur noch jedem 188. Fahrgast ein Billett verkauft. Der markante Rückgang wurde nach Angaben der STI durch die Coronapandemie mit ihrem Digitalisierungsschub ausgelöst.

Im Jahr 2027 hätten zudem die Geräte für den Ticketverkauf im Bus ersetzt werden müssen. Eine Millioneninvestition, auf die die STI angesichts der rückläufigen Nachfrage nun verzichtet. Der Verkauf von Fahrkarten im Bus wird auf Anfang Februar 2026 eingestellt.

Die STI installiert in allen Fahrzeugen sowie an stark frequentierten Haltestellen weitere Ticketautomaten. An diesen können Passagiere weiterhin mit Kleingeld, Debit- und Kreditkarten sowie mit Twint bezahlen.

In Grindelwald bleibt der Ticketverkauf beim Tochterunternehmen Grindelwald Bus durch das Fahrpersonal erhalten. Er sei, gerade auf den touristischen Linien, zentral, heisst es in der Mitteilung der STI weiter. Die Geräte sollen 2030 ersetzt werden.

Ebenfalls zurückgegangen ist die Nachfrage nach physischen Taschenfahrplänen. Das Verkehrsunternehmen verzichtet künftig auf die gedruckten Fahrpläne.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
8 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
31 Likes
59 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft