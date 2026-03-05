Chefredaktor der «Luzerner Zeitung» hört auf

Der Chefredaktor der Luzerner Zeitung, Christian Peter Meier, geht per Ende Juni 2026 in Pension. Eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger gibt es noch nicht.

(Keystone-SDA) Der gebürtige Zuger habe den Journalismus in der Zentralschweiz während Jahrzehnten geprägt, schrieb der Medienkonzern CH Media in einer Mitteilung am Donnerstag. Seit den späten 1980er-Jahren arbeitete Meier in verschiedenen Funktionen für die heutigen Zeitungen von CH Media in Zug und Luzern.

Ende 2023 wurde er zum Chefredaktor der «Luzerner Zeitung» und ihren Regionalausgaben in Zug, Nidwalden, Obwalden und Uri ernannt. Zuvor war er unter anderem von 2007 bis 2015 Chefredaktor der «Zuger Zeitung».

Laut dem Verleger Peter Wanner habe Meier die Zeitung in einer Phase des Wandels weiterentwickelt, unter anderem mit einer wachsender Zahl an Digitalabonnements und einer Schärfung des Profils bei den Printausgaben.

Die Nachfolge für die Chefredaktion der «Luzerner Zeitung» ist gemäss Communiqué noch offen.