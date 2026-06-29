Chemische Reaktion führt zu Feuerwehreinsatz in Ziefen BL

Keystone-SDA

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In einer Lagerhalle eines Entsorgungsbetriebes in Ziefen BL ist es am Freitagabend zu einer chemischen Reaktion und einem kleinen Brand gekommen. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei Basel-Landschaft am Montag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Meldung über die Rauchentwicklung ging demnach um 17.38 Uhr ein. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, drang dichter Rauch und Dampf aus dem Gebäude. In der Halle war es in einem Gebinde mit Laborabfällen zu einer chemischen Reaktion auf einer Palette gekommen, die das kleine Feuer auslöste.

Die Feuerwehr konnte die betroffene Palette aus der Halle bringen und die chemische Reaktion stoppen. Während des gesamten Einsatzes blieb die Verbindungsstrasse zwischen Bubendorf und Ziefen BL für den Verkehr gesperrt. Für die Bevölkerung bestand nach Erkenntnissen der ABC-Wehr keine Gefahr.