China begrüsst Gaza-Friedensbemühung

China hat sich positiv über den US-Friedensplan zur Beendigung des Gaza-Krieges geäussert. Peking unterstütze alle Bemühungen, um die Spannungen zwischen Israel und Palästina zu lindern, sagte Aussenamtssprecher Guo Jiakun in Peking.

(Keystone-SDA) Die Volksrepublik rufe alle betroffenen Seiten auf, sofort eine umfassende Feuerpause zu erreichen und alle festgehaltenen Menschen freizulassen. China setze sich für das Prinzip ein, dass die Palästinenser Palästina regieren müssten, und dafür, dass die Zweistaatenlösung umgesetzt werde, sagte er.

China ist Mitglied im UN-Sicherheitsrat. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor einen aus 20 Punkten bestehende Plan vorgelegt. Darin enthalten ist eine schnelle Freilassung der Geiseln, die noch von der islamistischen Hamas festgehalten werden – im Gegenzug für Hunderte palästinensische Gefangene.

Ausserdem soll sich die israelische Armee aus dem Gazastreifen zurückziehen. Das Gebiet soll von einer Übergangsregierung palästinensischer Technokraten unter Aufsicht eines internationalen Gremiums regiert werden. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte den Vorschlag akzeptiert.

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

