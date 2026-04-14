China nennt US-Blockade «gefährlich und unverantwortlich»

Keystone-SDA

China hat die teilweise Blockade der Strasse von Hormus durch die USA scharf kritisiert. Das sei "gefährlich und unverantwortlich", sagte ein Sprecher des Pekinger Aussenministeriums.

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(Keystone-SDA) In einer Lage, in der die beteiligten Seiten bereits eine vorläufige Waffenruhe erreicht hätten, würden die verstärkte Militärpräsenz der USA und gezielte Blockademassnahmen Konflikte verschärfen, Spannungen erhöhen, die fragile Waffenruhe untergraben und die Sicherheit der Passage durch die Meerenge zusätzlich beeinträchtigen.

USA blockieren bestimmte Schiffe

Die USA hatten am Montagnachmittag nach Angaben von Präsident Donald Trump mit der Blockade der Strasse von Hormus begonnen. Früheren Angaben des US-Regionalkommandos Centcom zufolge werden Schiffe an der Durchfahrt gehindert, wenn sie einen iranischen Hafen als Start- oder Zielpunkt haben. Das schliesse iranische Häfen am Persischen Golf und am Golf von Oman ein. Die Ankündigung folgte auf das vorläufige Scheitern der Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran.

China bezieht einen Grossteil des iranischen Öls

Schätzungen zufolge entfielen mehr als 80 Prozent der iranischen Rohölausfuhren auf China. Zugleich machte iranisches Rohöl, das wegen westlicher Sanktionen häufig über Zwischenhändler und mit Abschlägen gehandelt wird, 2025 etwa 12 Prozent der gesamten chinesischen Rohölimporte aus.