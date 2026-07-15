Chipausrüster ASML verzeichnet dank KI-Boom starkes Quartal

Keystone-SDA

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Die starke Nachfrage nach Systemen für künstliche Intelligenz (KI) hat das Quartalsergebnis des niederländischen Chipausrüsters ASML beflügelt. Gleichzeitig wurde die Umsatzprognose erneut angehoben, wie der Konzern am Mittwoch bekannt gab.

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(Keystone-SDA) Das Unternehmen verzeichnete einen Anstieg seines Reingewinns auf 2,9 Milliarden Euro, was einem Plus von über 26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal und 5,8 Prozent zum ersten Quartal 2026 entspricht.

Das Management stellte auch deutlich besser Geschäfte für das Gesamtjahr in Aussicht. So wurde die Umsatzerwartung auf 43 bis 45 Milliarden Euro hochgeschraubt. Bisher hatte das Unternehmen lediglich einen Wert zwischen 36 und 40 Milliarden in Aussicht gestellt.

«Die anhaltenden Investitionen im Bereich der KI und die stetigen Fortschritte bei den KI-Technologien kurbeln die Nachfrage nach hochmodernen Logik- und Speicherchips an und stärken damit die Wachstumsaussichten der Halbleiterbranche», erklärte ASML-Chef Christophe Fouquet die Entwicklung.

Auch der Auftragseingang zeigte sich stark. Angesichts dieser Dynamik wolle ASML die Produktionskapazität von zwei seiner wichtigsten Chipfertigungsmaschinen um 30 Prozent erhöhen, wobei eine weitere Steigerung um 30 Prozent im Jahr 2028 in Betracht gezogen werde, hiess es.

An der Börse kamen die Zahlen gut an. Um die Mittagszeit steigen die Papiere von ASML um rund 4 Prozent.