Christa Gebert erhält St. Galler Anerkennungspreis

Keystone-SDA

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Christa Gebert von der Gebert Stiftung wird mit dem Anerkennungspreis 2026 der St. Gallischen Kulturstiftung ausgezeichnet. Sie präge die Kulturlandschaft in der Region Rapperswil-Jona und im Kanton St. Gallen als engagierte Förderin, heisst es in der Begründung.

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(Keystone-SDA) Christa Gebert habe mit der Gebert Stiftung für Kultur eine Institution geschaffen, «die kulturelle Entwicklungen ermöglicht, unterstützt und langfristig stärkt», teilte die Stiftung am Montag mit.

Das Fördermodell der Stiftung beruhe auf drei zentralen Initiativen. In der Alten Fabrik in Rapperswil-Jona, dem Stammhaus der Firma Geberit, stünden Räume für kulturelle Aktivitäten bereit. Dort finden unter anderem Theater- und Tanzaufführungen, Konzerte oder Lesungen statt.

Das Programm «Kurator» widme sich der Förderung zeitgenössischer Kunstvermittlung. Junge Kuratorinnen und Kuratoren erhielten die Möglichkeit, eigene Projekte zu entwickeln und umzusetzen.

Die dritte Initiative ist ein Designpreis, der alle zwei Jahre vergeben wird. Junge Designerinnen und Designer aus der Schweiz können damit ihre aktuellen Arbeiten in einer Ausstellung präsentieren. Der Anerkennungspreis wird Christa Gebert am 29. Oktober verliehen.