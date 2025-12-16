Christian Blunschi wird neuer Emmer Finanzdirektor

Keystone-SDA

Der Ende November in den Emmer Gemeinderat gewählte Christian Blunschi (Mitte) übernimmt ab 1. Mai die Direktion Finanzen, Immobilien und Sport. Die übrigen vier Gemeinderatsmitglieder führen ihre bisherigen Direktionen weiter.

(Keystone-SDA) Der Emmer Gemeinderat hat die Ressortverteilung für den Rest der Amtsperiode 2024 bis 2028 festgelegt, wie der Gemeinderat am Dienstag bekanntgab. Neben Blunschi setzt sich der Emmer Gemeinderat aus Gemeindepräsidentin Ramona Gut-Rogger (FDP), Bildungs- und Kulturdirektor Brahim Aakti (SP), Sozialdirektor Beat Niederberger (FDP) sowie Bau- und Umweltdirektor Andreas Roos (Mitte) zusammen.

Blunschi wurde am 30. November im ersten Wahlgang in den Emmer Gemeinderat gewählt. Sein Vorgänger Patrick Schnellmann (Mitte) tritt Ende Januar 2026 zurück.

Bis zum Amtsantritt Blunschis sollen laut Mitteilung die Ressorts interimistisch innerhalb des Gemeinderates aufgeteilt werden.