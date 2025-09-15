The Swiss voice in the world since 1935
Cla Meier aus Richterswil ist neuer Zürcher Schützenkönig

Keystone-SDA

Zürich hat einen neuen Schützenkönig: Cla Meier aus Richterswil hat beim Ausstich am Montagvormittag im Albisgüetli die Krone geholt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Drei Knaben und ein Mädchen hatten in der Vorauswahl die maximale Punktzahl von 35 erreicht und standen deshalb im Ausstich um den Königinnen- oder Königstitel.

Neben dem Sieger Cla Meier waren dies Eva Habiba Kolmer aus Zürich, Antonio Perrella aus Fahrweid und Andreas Arm aus Meilen.

Der Schützenkönig erhält unter anderem ein Preisgeld von 5000 Franken, einen Rundflug mit einem Super Puma-Helikopter der Armee sowie eine Einladung ans historische Morgartenschiessen im November.

