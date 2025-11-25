Claus Schmidt wird neuer VR-Präsident bei Basler Energieversorger

Keystone-SDA

Die Basler Regierung hat den jetzigen CEO Claus Schmidt zum neuen Verwaltungsratspräsidenten der Industriellen Werke Basel (IWB) gewählt. Er übernimmt das Amt am 1. Juli 2026 als Nachfolger von Urs Steiner, dessen Mandat im Sommer endet, wie die Regierung am Dienstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Schmidt ist seit 2017 Geschäftsführer der IWB. Seine Wahl zum Verwaltungsratspräsidenten bedingt eine Neubesetzung der Funktion des CEO.

Die Suche nach einer Nachfolge startet gemäss Communiqué umgehend. Um eine «sorgfältige Nachfolgeregelung» zu gewährleisten, findet der Wechsel im Präsidium im Sommer 2026 statt,