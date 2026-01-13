The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Colin Farrell: «Das Leben ist ein Chaos»

Keystone-SDA

Hollywood-Star Colin Farrell hat eigenen Worten zufolge keinen Plan für sein Leben. "Ich glaube, das wäre das Schlimmste, was einem passieren kann: zu werden, wer man immer sein wollte", sagte der 49-jährige Ire der Zeitschrift "Bunte". "Ich stolpere einfach durchs Leben, wie jeder andere auch, und versuche, es zu begreifen."

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Entscheidungen, die sich im Moment richtig anfühlten, könnten sich später als falsch herausstellen – und umgekehrt, erklärte Farrell. «Das Leben ist ein Chaos. Ich hab‘ keine Ahnung, wie man dieses Spiel richtig spielt. Aber vielleicht geht es genau darum.»

Farrell ist aus Filmen wie «Alexander» (2004) und «The Banshees of Inisherin» (2022) bekannt. Zuletzt war er in der Rolle eines der Spielsucht verfallenen Zockers im Film «Ballad of a Small Player» sowie an der Seite von Margot Robbie in dem Liebesfilm «A Big Bold Beautiful Journey» zu sehen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft