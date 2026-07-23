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Como (I): Drogenhändler mit über 20 Kilo Haschisch im Auto gefasst

Keystone-SDA

Ein 58-jähriger Italiener mit Schweizer Wohnsitz ist in Como (I) mit über 20 Kilogramm Drogen im Auto festgenommen worden. Die Festnahme erfolgte durch die italienische Finanzpolizei.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Mann war den italienischen Beamten aufgefallen, als er am Steuer eines Autos auf eine der Hauptverkehrsstrassen in Richtung eines Einkaufszentrums in Montano Lucino einbog. Er hatte versucht, einer möglichen Kontrolle durch die Finanzpolizei auszuweichen.

Dieses auffällige Verhalten hatte die Beamten dazu veranlasst, das Fahrzeug für weitere Abklärungen anzuhalten. Im Kofferraum des Autos wurden sie schliesslich fündig: Unter der Bodenplatte lagen mehrere Einkaufstüten mit 200 Platten Haschisch.

Die Drogen wurden mitsamt des Autos beschlagnahmt, der Fahrer wurde wegen Drogenhandels festgenommen.

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