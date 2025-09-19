The Swiss voice in the world since 1935
Continental: Soussan soll Aufsichtsratsvorsitz übernehmen

Keystone-SDA

Beim Reifenhersteller Continental macht der langjährige Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle im kommenden Jahr Platz für eine Nachfolgerin.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Sabrina Soussan soll noch Ende dieses Monats als Vertreterin der Anteilseigner in den Aufsichtsrat einziehen und voraussichtlich nach der Hauptversammlung 2026 den Vorsitz des Kontrollgremiums übernehmen, wie der Dax-Konzern am Freitag mitteilte. Reitzle war 16 Jahre lang im Aufsichtsrat der Hannoveraner, er hat die derzeit laufende Aufspaltung des Konzerns angestossen. Zuvor hatte die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» über den Wechsel an der Spitze des Gremiums berichtet.

Am Vortag hat Conti seine Autozuliefersparte unter dem Namen Aumovio über einen Börsengang abgespalten, die Kunststofftechniksparte soll im kommenden Jahr verkauft werden.

Reitzles Amtszeit ende planmässig mit der Aktionärsversammlung am 30. April 2026, hiess es. Die deutsch-französische Managerin Soussan bringt den Angaben zufolge über 25 Jahre Erfahrung in der Automobil- und Transportbranche mit, unter anderem bei der Siemens Zugsparte Siemens Mobility und auch bei Conti selbst. Zuletzt war sie Chefin des französischen Entsorgungskonzerns Suez.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
Diskussion anzeigen

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
Diskussion anzeigen

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
Diskussion anzeigen
