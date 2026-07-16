Coop ruft Rauchlachs wegen möglicher Listerienbelastung zurück

Keystone-SDA

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Coop hat Rauchlachsstreifen der Eigenmarke Prix Garantie zurückgerufen. In dem Produkt können Listerien enthalten sein. Es besteht eine potenzielle Gesundheitsgefährdung, wie es auf der Produkterückruf-Website Recallswiss des Bundes hiess.

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(Keystone-SDA) Betroffen ist der «Prix Garantie Rauchlachsstreifen» in der 180-Gramm-Packung, wie auch Coop mitteilte. Der Rückruf gilt für Produkte mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 15., 16., 22., 23., 29. und 30. Juli 2026. Artikel mit anderen Daten sind demnach nicht betroffen.

Der Lachs war vom 29. Juni bis zum 15. Juli 2026 in Coop-Supermärkten, Coop-City-Warenhäusern sowie online erhältlich. Coop nahm die betroffenen Produkte inzwischen aus dem Verkauf.

Bereits gekaufte Ware können Kundinnen und Kunden in die Verkaufsstellen zurückbringen. Der Verkaufspreis wird ihnen erstattet.