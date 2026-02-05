Countdown-Uhren für Eidgenössisches Jodlerfest in Basel aufgestellt

Keystone-SDA

Das Eidgenössische Jodlerfest in Basel wird sichtbar. 141 Tage vor der Eröffnung der 32. Ausgabe sind am Donnerstag die Countdown-Uhren auf der Mittleren Brücke und auf dem Centralbahnplatz am Bahnhof SBB enthüllt worden.

1 Minute

(Keystone-SDA) In Gang gesetzt wurde die Countdown-Uhr auf der Mittleren Brücke vom Basler Regierungspräsidenten Conradin Cramer (LDP) und dem OK-Präsidenten des Festes in Basel, Carlo Conti.

Nach zwei erfolglosen Anläufen findet das Eidgenössische Jodlerfest vom 26. bis 28. Juni unter dem Motto «Stadt und Land mitenand» in Basel statt. Die Organisatoren erwarten am dreitägigen Anlass rund 200’000 Besuchende und 12’000 Aktive. Bereits 1924 ging das Eidgenössische Jodlerfest in Basel über die Bühne.

Die Veranstaltungen der 32. Ausgabe finden vor allem in der Basler Altstadt statt – unter anderem in Kirchen, Konzertsälen und zwei Innenhöfen von Schulen. Das Festgelände erstreckt sich vom Petersplatz bis zum Marktplatz.