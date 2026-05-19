Crew-Mitglied der Hondius wegen Hantavirus in Quarantäne in Aarau

Keystone-SDA

Ein Besatzungsmitglied eines von einem Hantavirus-Ausbruch betroffenen Kreuzfahrtschiffes ist in den Kanton Aargau transportiert worden. Die Kantonsärztin ordnete eine 42-tägige Quarantäne an, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Der Mann ist symptomfrei.

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(Keystone-SDA) Die Schweizer Rettungsflugwacht Rega flog den Mann am Dienstag von den Niederlanden in die Schweiz, wie der Kanton Aargau am Dienstag bekanntgab. Er gilt als Kontaktperson, wies aber bisher keine Symptome auf und wurde bereits negativ auf das Virus getestet.

Die Aargauer Kantonsärztin ordnete in Absprache mit Infektiologen eine 42-tägige Quarantäne an. Sollte auch der neue Test im Kantonsspital Aarau negativ ausfallen, kann der Mann die Quarantäne zu Hause verbringen.

Während dieser Zeit muss er täglich seine Symptome und die Temperatur überwachen. Für Spaziergänge darf er die Wohnung mit einer FFP2-Maske verlassen. Das Spital steht mit ihm in täglichem telefonischem Kontakt.