The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Cyberbetrüger geben sich als Gemeindepräsident von Eptingen BL aus

Keystone-SDA

Cyberkriminelle haben sich in betrügerischen Mails als Eptinger Gemeindepräsident Joerg Grieder ausgegeben. Die Unbekannten versuchen damit, an Geld oder vertrauliche Informationen zu gelangen. Die Baselbieter Gemeinde hat am Dienstag vor solchen Phishing-Mails gewarnt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Nachrichten im Namen Grieders wirken persönlich und dringlich, um Empfängerinnen und Empfänger zu einer schnellen Antwort zu bewegen. Typisch ist gemäss Gemeinde-Communiqué folgender Wortlaut: «Guten Morgen Hast du kurz Zeit? Ich brauche dich für eine Aufgabe. Ich kann nicht telefonieren, da ich viele Termine habe. Schreib mir einfach hier zurück.»

Charakteristisch für solche Phishing-Mails ist, dass die Absenderadresse oft ähnlich, aber nicht identisch mit offiziellen Domains ist. Merkmale sind auch dringliche und knappe Formulierungen ohne konkrete Angaben, die Vermeidung von Telefonkontakt, um Rückfragen zu verhindern, sowie die Forderungen nach Geld oder vertraulichen Informationen.

Es wird empfohlen, nicht auf unbekannte Links zu klicken und die Gemeinde über die offiziellen Kanäle zu kontaktieren, also nicht auf die Nachrichten zu antworten, wie es weiter heisst.

Die Cyberkriminellen haben die Identität eines Kommunalpolitikers missbraucht, der neu im Amt ist. Joerg Grieder wurde im März 2026 bei einer Ersatzwahl in den Eptinger Gemeinderat gewählt. Im Juni schaffte er die Wahl zum Gemeindepräsidenten.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft