Cyberbetrüger geben sich als Gemeindepräsident von Eptingen BL aus

Keystone-SDA

Teilen

Cyberkriminelle haben sich in betrügerischen Mails als Eptinger Gemeindepräsident Joerg Grieder ausgegeben. Die Unbekannten versuchen damit, an Geld oder vertrauliche Informationen zu gelangen. Die Baselbieter Gemeinde hat am Dienstag vor solchen Phishing-Mails gewarnt.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Nachrichten im Namen Grieders wirken persönlich und dringlich, um Empfängerinnen und Empfänger zu einer schnellen Antwort zu bewegen. Typisch ist gemäss Gemeinde-Communiqué folgender Wortlaut: «Guten Morgen Hast du kurz Zeit? Ich brauche dich für eine Aufgabe. Ich kann nicht telefonieren, da ich viele Termine habe. Schreib mir einfach hier zurück.»

Charakteristisch für solche Phishing-Mails ist, dass die Absenderadresse oft ähnlich, aber nicht identisch mit offiziellen Domains ist. Merkmale sind auch dringliche und knappe Formulierungen ohne konkrete Angaben, die Vermeidung von Telefonkontakt, um Rückfragen zu verhindern, sowie die Forderungen nach Geld oder vertraulichen Informationen.

Es wird empfohlen, nicht auf unbekannte Links zu klicken und die Gemeinde über die offiziellen Kanäle zu kontaktieren, also nicht auf die Nachrichten zu antworten, wie es weiter heisst.

Die Cyberkriminellen haben die Identität eines Kommunalpolitikers missbraucht, der neu im Amt ist. Joerg Grieder wurde im März 2026 bei einer Ersatzwahl in den Eptinger Gemeinderat gewählt. Im Juni schaffte er die Wahl zum Gemeindepräsidenten.