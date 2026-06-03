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Dänemarks Regierungschefin startet dritte Amtszeit

Dänemarks neue Mitte-Links-Regierung aus vier Parteien hat dem dänischen König Frederik X. ihr Kabinett präsentiert. Damit hat für die Sozialdemokratin Mette Frederiksen ihre dritte Amtszeit als Regierungschefin begonnen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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Auch der bisherige Aussenminister Lars Løkke Rasmussen von der Mitte-Partei Moderaterne behält seinen Job. Insgesamt hat die neue Regierung 21 Minister – elf Frauen und zehn Männer. Damit besteht ein Kabinett in Dänemark erstmals aus mehr Frauen als Männern.

Nach historisch langen Verhandlungen hatte sich die Sozialdemokratin Frederiksen fast zehn Wochen nach der Parlamentswahl mit der sozialistischen Volkspartei, der sozialliberalen Partei Radikale Venstre und der Partei Moderaterne auf eine Minderheitsregierung geeinigt.

Zwei weitere links-grüne Parteien sollen der Koalition als Mehrheitsbeschaffer dienen. Die Regierung löst die bisherige Koalition aus Sozialdemokraten, Rechtsliberalen und Moderaterne ab.

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