Dänen suchen nach Mitteln gegen diebische Möwen

Keystone-SDA

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Sie belagern Restaurants, stibitzen Hungrigen den Imbiss und bringen mit ihrem Geschrei die Menschen um den Schlaf. Möwen gehen in diesem Jahr vielen Dänen besonders auf die Nerven.

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(Keystone-SDA) Eine ausnehmend gierige Möwe habe ihr das Essen sogar aus der Hand gerissen, erzählt Charlotte Karlsson erschrocken dem Sender DR. Landsleute berichten in Zeitungen und im Internet, sie seien beim Spaziergang plötzlich attackiert worden, wohl weil sie einem Nest zu nahe gekommen seien, ohne es zu ahnen. Andere klagen über gellende Schreie zu nachtschlafender Zeit.

«Sie sind lästig, laut und ihre Exkremente liegen überall herum. Ausserdem können sie aggressiv sein und verteidigen während der Brutzeit ihr Revier», sagt Claus Schultz vom dänischen Verband der Schädlingsbekämpfungsunternehmen. Seine Firma Rentokil habe bis Anfang Juli 28 Prozent mehr Anfragen wegen Möwen bekommen als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Wasserpistolen und Raubvögel

Manches Restaurant stellt inzwischen Mitarbeiter ab, um die Vögel von Gästen im Aussenbereich fernzuhalten. «Wir haben erlebt, dass die Möwen sofort angeflogen kommen, sobald das Essen auf dem Tisch steht», berichtet etwa der Chef des «Café Faust» in Aarhus, Christian Minke, im DR. Das Café «Sauerteigbäckerei» in Aalborg verleiht Wasserpistolen zur Abwehr. «Wir haben dieses Jahr ein Exemplar, das sehr aggressiv ist», sagt Barista Selma Hansen dem Sender TV2.

Das Logistikunternehmen DSV in Horsens setzt auf Raubvögel, weil die Möwen auf ihren Solaranlagen Nester gebaut, ihr Geschäft verrichtet und die Kabel durchgeknabbert haben. Er habe Falkenkästen angebracht und inzwischen hielten sich die Möwen fern, berichtet Betriebsleiter Tim Madsen. Im Übrigen sehe es fantastisch aus, die Greifvögel über dem Gebäude kreisen zu sehen.

Privatleute versuchen es mit Musik. Weil ihn der Lärm der Möwen nachts nur mit Ohrstöpseln schlafen lasse, spiele er auf seinen Stereo-Anlagen in der ganzen Wohnung Heavy-Metal-Musik von Iron Maiden, erzählt Preben Schjødt Jensen aus Frederiksbjerg. «Ich hoffe, dass die Möwen mich genauso nervig finden wie ich sie», sagt er dem Sender TV2.