Dätwyler baut sein Kaffeekapselgeschäft aus

Keystone-SDA

Die Urner Dätwyler Holding baut ihr Kaffeekapselgeschäft aus. Sie übernimmt 51 Prozent der Capsul'in. Dätwyler produziert bereits seit mehreren Jahren in Schattdorf UR für das luxemburgische Unternehmen.

(Keystone-SDA) Dätwyler bezeichnet in einer Mitteilung vom Freitag Capsul’in als führenden Anbieter von Aluminium-Kaffeekapsellösungen. Der Jahresumsatz von Capsul’in wird auf 90 Millionen Franken beziffert.

Mit der Übernahme könne Dätwyler seine Position im schnell wachsenden Markt für Einzelportionenkaffee stärken, hiess es in der Mitteilung. Das Unternehmen erhalte zudem unter anderem direkten Zugang zu Innovations- und Entwicklungskompetenzen. Erwähnt wurden in der Mitteilung auch kompostierbare und biobasierte Lösungen.

Dätwyler hat sich nach eigenen Angaben das Recht gesichert, bis spätestens Mitte 2029 die restlichen 49 Prozent der Capsul’in-Aktien zu erwerben. Das Managementteam von Capsuli’in leite weiterhin das Unternehmen und stelle so die operative Kontinuität sicher.

Die Übernahme, welche im ersten Quartal 2026 vollzogen werden soll, werde selbstfinanziert, hält Dätwyler fest. Sie habe keine Auswirkungen auf die Nettoverschuldung. Der Kaufpreis werde nicht bekannt gegeben.