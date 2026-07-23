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Dätwyler steigert Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr

Keystone-SDA

Der Industriekonzern Dätwyler mit Sitz in Altdorf UR hat im ersten Halbjahr 2026 den Umsatz leicht erhöht. Der operative Gewinn hat sich dank des laufenden Transformationsprogramms im Vergleich dazu überdurchschnittlich verbessert.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Der Umsatz legte um 3,5 Prozent auf 582,7 Millionen Franken zu, wie der Spezialist für Dichtungslösungen am Donnerstag mitteilte.

Die Division Healthcare habe dabei die positive Dynamik fortgesetzt, die Division Industrial sei jedoch weiterhin von einer verhaltenen Entwicklung in den Endmärkten sowie zusätzlichem Gegenwind infolge des Nahostkonflikts gebremst worden, hiess es.

Der operative Gewinn (EBIT) stieg um 9,9 Prozent auf 75,7 Millionen Franken und die entsprechende Marge um 0,8 Prozentpunkte auf 13,0 Prozent. Unter dem Strich verbesserte sich der Reingewinn um 7,7 Prozent auf 40,8 Millionen Franken.

Prognose bleibt vage

Die Verbesserung des EBIT unterstreiche die operativen Fortschritte im Zuge der Umsetzung der Strategie und der Transformation, so die Mitteilung. Das entsprechende Programm «ForwardNow» sei mittlerweile zur Hälfte implementiert. In der zweiten Programmphase stünden die Beschleunigung der Transformation des Geschäftsportfolios sowie die Standardisierung der Kernprozesse im Fokus.

Die Erwartungen der von AWP befragten Analysten wurden auf Stufe Umsatz übertroffen, beim operativen Gewinn und der Marge hingegen nicht ganz erreicht.

Mit Blick nach vorne macht Dätwyler weiterhin keine konkrete Prognose. Umsatz und Profitabilität sollen «schrittweise» weiter gesteigert werden, heisst es lediglich. Immerhin für die Division Industrial stellt Dätwyler eine Verbesserung der Profitabilität gegenüber dem ersten Halbjahr in Aussicht.

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