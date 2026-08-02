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Dach von unbewohntem Haus in St. Gallen stürzt ein

Keystone-SDA

In St. Gallen ist am Samstagabend das Dach eines unbewohnten Hauses eingestürzt. Verletzt wurde niemand. Nun wird das restliche Dach zurückgebaut.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Meldung über den Dacheinsturz ging kurz nach 20.45 bei der Stadtpolizei St. Gallen ein. Vor Ort habe sich dann bestätigt, dass das Dach des unbewohnten Hauses an der Rorschacher Strasse eingestürzt sei, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Sofort sperrte die Polizei das Areal um das Haus ab. Ein Statiker konnte über die Drehleiter der Feuerwehr einen Augenschein nehmen und kam zum Schluss, dass das Risiko gross ist, dass weitere Teile herunterstürzen. Am Sonntag begann schliesslich der Rückbau des ganzen Daches.

Ob es bereits zuvor Anzeichen für Instabilität gab, ist derzeit unklar. Die Ursache für den Einsturz werde nun abgeklärt, hiess es bei der Polizei auf Anfrage.

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