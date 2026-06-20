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Dachstockbrand in Hüttwilen TG verursacht sechsstelligen Schaden

Keystone-SDA

Bei einem Dachstockbrand in Hüttwilen TG ist am Samstagnachmittag ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich entstanden. Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei habe eine Solaranlage auf dem Dach Feuer gefangen, welches sich anschliessend über den Dachstock ausbreitete.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Kantonale Notrufzentrale erhielt um 15.15 Uhr eine Meldung über aufsteigenden Rauch aus einem Dachstock an der Lussistrasse. Verletzt wurde niemand, wie die Kantonspolizei Thurgau am Samstag mitteilte.

Die Feuerwehren Thur-Seebach und Frauenfeld waren rasch vor Ort und konnten den Brand löschen. Zur Klärung der genauen Brandursache waren der Brandermittlungsdienst und der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau vor Ort.

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