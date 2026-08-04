Dachstockbrand in Köniz hat eine technisch Ursache

Keystone-SDA

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Der Brand im Wohnteil eines Bauernhauses in Köniz von Ende Juni geht auf eine technische Ursache bei einem Stromversorgungsgerät zurück. Das haben die Ermittlungen der Polizei ergeben, wie diese am Dienstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Brand brach am frühen Morgen des 29. Juni im Zentrum für Sozial- und Heilpädagogik Landorf aus. Rund 20 Personen aus einem Nachbarhaus mussten evakuiert werden. Verletzte gab es keine. Auch die Tiere kamen nicht zu Schaden.

Die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Feuers auf den Ökonomieteil des Hofs verhindern. Der Sachschaden beläuft sich gemäss Schätzungen auf mehrere hunderttausend Franken. Die Wohnungen des Gebäudes sind allesamt nicht mehr bewohnbar. Der Sachverhalt wurde an die zuständige Staatsanwaltschaft rapportiert.