Daniel Wüger neuer Generalsekretär der Innen- und Justizdirektion

Keystone-SDA

Daniel Wüger wird Anfang April 2026 neuer Generalsekretär der kantonalen Direktion für Inneres und Justiz (DIJ). Der 54-Jährige tritt die Nachfolge von Ursula Wyssmann an, die die Direktion verlassen hat, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wüger ist promovierter Jurist. Aktuell ist er als stellvertretender Generalsekretär der Baudirektion des Kantons Zürich tätig.

Vor der Anstellung beim Kanton Zürich war Daniel Wüger als stellvertretender Generalsekretär des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD), als Mitglied des Institutsrates des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung und als Leiter Fachbereich Europarecht und Koordination Schengen/Dublin beim Bundesamt für Justiz tätig.

Weitere Berufserfahrungen sammelte er unter anderem als Direktionsadjunkt beim Bundesamt für Justiz, als Oberassistent am Institut für Europa- und Wirtschaftsvölkerrecht der Universität Bern sowie als Lehrbeauftragter an den Universitäten Zürich, Bern und Georgetown.

