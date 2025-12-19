Das Bistum Lausanne, Genf und Freiburg braucht Geld

Keystone-SDA

Das Bistum Lausanne, Genf und Freiburg hat die Freiburger Pfarreien um Hilfe gebeten. Das Finanzloch für das nächste Jahr beläuft sich erneut auf 200'000 Franken.

(Keystone-SDA) Über die finanziellen Schwierigkeiten hatte die Zeitung «La Libérté» berichtet. In einem von Bischof Charles Morerod unterzeichneten Schreiben vom 16. Dezember teilte der Bischofssitz mit, dass er sein Budget nicht mehr ausgleichen könne. Dieses weise seit mehreren Jahren ein Defizit aus. Die Diözese bestätigte das Schreiben gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

«Die Situation ist nicht mehr tragbar. Die Eigenmittel des Bistums reichen nicht mehr aus, um solche Defizite auszugleichen», heisst es im Brief. Darin werden die Pfarreien um einen «dringenden und notwendigen» Beitrag entsprechend ihren finanziellen Möglichkeiten, ihrer Liquidität oder ihren Reserven gebeten.

Die Situation sei besorgniserregend, die liquiden Mittel kritisch. Und zwar so sehr, dass die Auszahlung der Gehälter schwierig werde, wird Jean-Baptiste Henry de Diesbach, der Präsident des Verwaltungsrats der Diözese, in La Liberté zitiert.

Der Verlust belaufe sich über mehrere Jahre hinweg auf 350’000 Franken, erklärt de Diesbach weiter. Die Diözese habe bereits Massnahmen ergreifen müssen mit einer Entlassung aus wirtschaftlichen Gründen, der Kumulierung mehrerer Funktionen auf einige Angestellte und dem Verzicht auf bestimmte, jedoch wichtige Aufgaben.