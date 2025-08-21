The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Das Bundesasylzentrum in Steckborn TG öffnet wieder

Keystone-SDA

Das Bundesasylzentrum in Steckborn wird Mitte September wieder geöffnet. Das schrieb das Staatssekretariat für Migration (SEM) am Donnerstag in einer Mitteilung. Die Anlage sorgte aufgrund eines Bürgerprotestes 2024 für viel Gesprächsstoff.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Die unterirdische Zivilschutzanlage bietet 270 Plätze und soll aufgrund des saisonalen Anstiegs an Asylgesuchen bis Ende Jahr wieder betrieben werden. Die Anlage war im Januar 2025 geschlossen worden, weil die Zahl an Gesuchen zuvor merklich zurückging.

Durch die erneute Inbetriebnahme des Bundesasylzentrums in Steckborn stehen dem SEM gemäss Mitteilung schweizweit rund 7500 Unterbringungsplätze zur Verfügung.

Stimmvolk liess Bürgerbewegung auflaufen

Im Februar 2024 schlug eine Diskussion um die Bundesasylunterkunft im Städtchen am Untersee hohe Wellen. Eine Bürgerbewegung erzwang mit einer Unterschriftensammlung eine ausserordentliche Gemeindeversammlung. Dort wollte sie den Mietvertrag für die Asylunterkunft zwischen der Gemeinde und dem SEM künden und somit die Schliessung erzwingen.

Die Bürgerbewegung argumentierte mit gestiegener Kriminalität und Ruhestörung. Die Kantonspolizei widersprach. Die Asylunterkunft wirke sich nicht negativ auf die Sicherheitslage in Steckborn aus.

Mit sehr grosser Mehrheit sprachen sich die Steckbornerinnen und Steckborner nach zweistündiger Diskussion gegen die Kündigung des Vertrags mit dem SEM aus und verhinderten damit einen Präzedenzfall.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
13 Likes
14 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
30 Likes
57 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Aylin Elçi

Wie werden psychische Krankheiten in Ihrem Land behandelt?

In der Schweiz werden immer mehr Menschen mit Elektrotherapien oder Psychotherapien mit Psychedelika behandelt. Kennen Sie ähnliche Ansätze?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
12 Likes
18 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft