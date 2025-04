Das grösste Raclette der Welt kommt aus dem Wallis

Keystone-SDA

Das grösste Raclette der Welt hat im Wallis stattgefunden. Mit 4893 Gästen, darunter 361 Racletteure oder Schaber, gelang den Organisatoren von "The plus grande raclette of the world" am Samstagabend in Martigny der Rekord.

(Keystone-SDA) «Das ist ein phänomenaler Erfolg, ein unglaublicher Rekord und was für eine Begeisterung des Publikums und der Schaber!», begeisterte sich Eddy Baillifard, der Mann, der die Idee zu diesem Weltrekordversuch hatte.

Im März vergangenen Jahres hatte die erste Ausgabe des grössten Raclette-Anlasses 2236 Teilnehmer nach Saint-Etienne in Frankreich gelockt. Am 22. März wurde diese Rekordmarke bei der zweiten Ausgabe auf 2522 Gäste erhöht.

Das Ziel, 4000 Raclette-Liebhaber zu empfangen, wurde um mehr als 20 Prozent übertroffen, da alle Plätze bereits Mitte Februar innert einer guten Stunde ausgebucht waren.

Um die Tausenden von Gästen bedienen zu können, waren nicht weniger als 361 Racletteure im Einsatz, darunter der Präsident des FC Sion, Christian Constantin, und der ehemalige Weltcup-Skifahrer William Besse.