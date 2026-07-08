Das Gurtenfestival 2026 im Überblick: Acts, Neues und Infos

Keystone-SDA

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Vom 15. bis zum 18. Juli steigt die 43. Ausgabe des Gurtenfestivals auf dem Berner Hausberg. Nachfolgend eine Auswahl an Highlights und Wissenswertem.

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(Keystone-SDA) DAS LÄUFT AM MITTWOCH: Dancehall-Star Sean Paul ist der erste grosse Star auf der Hauptbühne. Auf ihn folgt Teddy Swims, der auf dem Gurten sein einziges Schweizer Konzert spielt. Auf der Waldbühne stehen Schweizer Acts wie Danitsa, Lunik und Nativ im Fokus.

AM DONNERSTAG: Pop-Grössen wie Lorde und Lily Allen sowie das heimische Trio Brandão Faber Hunger prägen den zweiten Gurten-Tag. Im Zelt treten der britische Alternative-Rapper Loyle Carner und die aus Puerto Rico stammende Rapperin Young Miko auf. Auf der Waldbühne sind die Lokalhelden Splendid und Fischermätteli Hood Gäng zu sehen.

AM FREITAG: Das Highlight des Gurten-Freitags ist Ikkimel, die deutsche Rapperin der Stunde. Auf sie folgen ihre Landsleute von Kraftklub. Auf der Zeltbühne dürfte Anderson Paak unter seinem DJ-Alter-Ego DJ Pee Wee für Furore sorgen. Die Waldbühne bespielen Pronto und To Athena.

AM SAMSTAG: Zum Festivalabschluss gastieren auf der Hauptbühne Lo & Leduc und Nina Chuba, die ihr abgesagtes Konzert vom vergangenen Jahr nachholt. Auf der Waldbühne sorgen Phenomden und die Tequila Boys für den Ausklang.

FORUM-BÜHNE: Neben Musik gibt es auf der im letzten Jahr geschaffenen Forum-Bühne auch Unterhaltung abseits der Konzerte. Am Mittwoch präsentiert Gülsha erneut ihre Kuppelshow «Pitch Your Single Friend», am Donnerstag treten Müslüm & Nowka auf und am Samstag findet ein Twerk-Workshop statt.

DAS IST NEU: Das Festival erhöht die Kapazität um 2000 auf 27’000 Personen. Begründet wird dies unter anderem mit den gestiegenen Kosten. Zudem sind ab sofort nur noch Rucksäcke mit einem Volumen von 20 Litern und Pet-Getränkeflaschen mit maximal 0,5 Liter erlaubt.

INKLUSION: Das Festival bietet kostenlose «Sunflower Lanyards» an. Der Bändel zeigt «auf einfache und sympathische Weise, dass eine Person eine unsichtbare Einschränkung hat und allenfalls Unterstützung oder besondere Rücksichtnahme benötigen könnte», wie das Festival schreibt.

WETTER: Der Trend deutet auf ein sommerliches Festival hin, wie Meteoschweiz auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilt. Ein Ende der aktuellen Hitzeperiode sei momentan nicht in Sicht. Auf dem Gurten erwarten die Besuchenden Temperaturen von zirka 28 Grad. Die Gewitterwahrscheinlichkeit dürfte etwas höher liegen als in der aktuellen Woche.

TICKETS: Die Mehrtagespässe sind alle ausverkauft, wie das Festival auf Anfrage schreibt. Reguläre Eintagespässe sind noch für alle Festivaltage erhältlich. Bei den Comfort-Zone-Tickets ist der Mittwoch hingegen bereits ausverkauft. Vereinzelt sind auch noch Kinder- und Jugendtickets verfügbar.

EXTRAZÜGE: In den Nächten auf Donnerstag und Freitag verkehren Extrazüge ab Wabern. Um 02.30 Uhr bedient ein Zug die Strecke Bern-Biel-Solothurn, um 02.45 Uhr die Achse Bern-Thun.

DEPOTSPENDE: Die Erlöse der Depotartikel kommen dieses Jahr der Organisation Brava zugute, wie das Festival mitteilt. Die schweizweit tätige NGO engagiere sich gegen geschlechtsbezogene Gewalt und Sexismus.