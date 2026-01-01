Das Neujahrsbaby 2026 heisst Emil

Keystone-SDA

Das erste Baby in diesem Jahr ist in Zollikerberg ZH zur Welt gekommen. Ein Junge mit dem Namen Emil erblickte um 1:32 Uhr das Licht der Welt.

(Keystone-SDA) Der kleine Bub sei 50 Zentimeter gross und wiege 3125 Gramm, teilte das Spital Zollikerberg am Donnerstag mit. «Alles Gute für Emil und seine Familie», liess sich die Leiterin der Frauenklinik in der Mitteilung zitieren.

Kurz nach Emil kam um 2.35 Uhr in der Hirslandenklinik in Aarau ein Junge mit dem Namen Vincent Irshad zur Welt. Er wurde gefolgt von Alma um 2.40 Uhr in Nidwalden und Aurora um 2.43 Uhr im Kantonsspital Aarau, wie den Mitteilungen der Spitäler zu entnehmen war.