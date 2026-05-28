Das Räumungsprojekt in Mitholz dauert wohl zwei Jahre länger

Keystone-SDA

Die Räumung des vor Jahrzehnten in einem Felsen bei Mitholz explodierten Armee-Munitionslagers dauert voraussichtlich rund zwei Jahre länger als geplant. Der Grund ist eine Entflechtung der Plangenehmigungsverfahren.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) geht neu vom Ende des Grossprojekts voraussichtlich im Jahr 2047 aus. Mit einer Staffelung der Plangenehmigungsverfahren könnten die Bauabläufe für die Schutzbauten von Bahn und Strasse besser entflochten werden, begründete Projektleiter Adrian Götschi am Donnerstag vor den Medien den neuen voraussichtlichen Endtermin.

Das Plangenehmigungsverfahren für die Schutzmassnahmen für die Bahn soll im kommenden Dezember starten, jenes für die Strasse voraussichtlich Anfang 2029.