The Swiss voice in the world since 1935
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Das Räumungsprojekt in Mitholz dauert wohl zwei Jahre länger

Keystone-SDA

Die Räumung des vor Jahrzehnten in einem Felsen bei Mitholz explodierten Armee-Munitionslagers dauert voraussichtlich rund zwei Jahre länger als geplant. Der Grund ist eine Entflechtung der Plangenehmigungsverfahren.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) geht neu vom Ende des Grossprojekts voraussichtlich im Jahr 2047 aus. Mit einer Staffelung der Plangenehmigungsverfahren könnten die Bauabläufe für die Schutzbauten von Bahn und Strasse besser entflochten werden, begründete Projektleiter Adrian Götschi am Donnerstag vor den Medien den neuen voraussichtlichen Endtermin.

Das Plangenehmigungsverfahren für die Schutzmassnahmen für die Bahn soll im kommenden Dezember starten, jenes für die Strasse voraussichtlich Anfang 2029.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft