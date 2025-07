Das regnerische Wetter der vergangenen Tage hält an

Keystone-SDA

In den vergangenen 72 Stunden sind in einigen Teilen der Schweiz grosse Niederschlagsmengen gemessen worden. Grossflächig betroffen war der Alpennordhang von den Waadtländer Alpen bis ins Glarnerland. Besserung ist noch nicht in Sicht.

(Keystone-SDA) Im Bisistahl im Kanton Schwyz und im Gadmental im Berner Oberland regnete es bis zu 109 Millimeter (mm) in den letzten drei Tagen, wie Meteoschweiz am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Auch in Bözberg AG und Langnau am Albis ZH regnete es bis zu 106 mm. Grosse Mengen fielen oftmals in kürzester Zeit.

Das Wetter in der Schweiz ist seit einiger Zeit von Tiefdruck bestimmt. Schubweise komme feuchte Luft in die Schweiz aus Westen und Norden, so Thomas Kleiber von Meteoschweiz. Derzeit sei die Wettersituation in der Schweiz «festgefahren».

Bis zur nächsten Woche gebe es keine Hinweise auf stabileres Sommerwetter. Dieses könnte laut Kleiber erst Mitte August wieder eintreten. Die Prognosen seien aber mit Vorsicht zu geniessen.