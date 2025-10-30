Das VBS hat im Dorf Mitholz BE hunderte Kilogramm Munition geräumt

Keystone-SDA

Der Bund hat vor dem ehemaligen Munitionslager im Dorf Mitholz im Berner Oberland hunderte Kilogramm Munition entfernt. Weiter hat er mit fast allen Bewohnerinnen und Bewohnern, die das Gebiet verlassen müssen, eine Lösung gefunden, wie er am Donnerstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) hat vor dem alten Depot 15 Hektaren Wiesen sondiert und die Fläche von vier Fussballfeldern von Munition befreit, wie es vor den Medien bekanntgab.

Gemäss Matthias Matti, dem stellvertretenden Projektleiter des VBS, leben heute noch 31 Menschen im Sicherheitsperimeter und müssen Mitholz dereinst verlassen. «Die Gespräche verlaufen auf Augenhöhe», sagte er weiter.

Das Plangenehmigungsverfahren will das VBS neuerdings gestaffelt durchführen. Dies soll ermöglichen, dass die Bauarbeiten für die Schutzgalerie der Eisenbahn zeitlich auf den Vollausbau des Lötschberg-Basistunnels abgestimmt werden können.

Das VBS informierte am Donnerstagabend die lokale Bevölkerung in Mitholz über den Projektstand.