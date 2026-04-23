Das Zentrum von Küssnacht wird grüner

Keystone-SDA

Der Aufenthalt im Zentrum von Küssnacht SZ soll angenehmer werden. Der Bezirksrat hat ein Bauprojekt ausgearbeitet, das die Umgestaltung von drei Plätzen und ihren Zubringerstrassen vorsieht. Dort soll es mehr Grün und weniger Verkehr geben.

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(Keystone-SDA) Ziel sei es, dass der Durchgangsverkehr noch mehr den 2020 erbauten Tunnel Burg benutze, hiess es im amtlichen Bericht des Bezirks Küssnacht vom Donnerstag. Der Aufenthalt und das Einkaufen in Küssnacht solle damit attraktiver werden.

Die Neugestaltung des Zentrums geht auch auf eine Pluralinitiative zurück, welche die Stimmberechtigten 2021 gutgeheissen haben. Das vom Bezirksrat erarbeitete Projekt sieht vor, den Hauptplatz sowie zwei weitere Plätze neu zu gestalten, wie es in dem amtlichen Bericht hiess. Sie sollen die gleiche Pflästerung erhalten.

Umgestaltetet werden auch die drei Zufahrtsstrassen des Hauptplatzes. Der Platz und die Strassen würden als Begegnungszone mit Tempo 20 signalisiert, teilte der Bezirksrat mit. Vorgesehen seien teilweise auch neue Bäume und Grünrabatten. Die bisherige Beleuchtung solle durch LED-Leuchten ersetzt werden.

Das Projekt wird im Mai öffentlich aufgelegt. Wegen möglichen Einsprachen schätzt der Bezirksrat, dass die Bauarbeiten erst Ende 2027 starten können. Sie dürften rund drei Jahre dauern.