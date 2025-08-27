The Swiss voice in the world since 1935
Davoser Statthalterin Favre Accola zur Standespräsidentin gewählt

Keystone-SDA

Die Davoser SVP-Landrätin Valérie Favre Accola ist am Mittwoch vom Bündner Parlament zur Standespräsidentin gewählt worden. Die 52-jährige Statthalterin der Gemeinde Davos wird während eines Jahres die Sitzungen des 120-köpfigen Grossen Rates leiten und als protokollarisch höchste Bündnerin das Parlament nach aussen repräsentieren.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Favre Accola erhielt 108 von 119 abgegebenen Stimmen. Sie gehört dem Grossen Rat seit 2018 an und löst die Churer Kulturvermittlerin und Gleichstellungsexpertin Silvia Hoffmann (SP) in der Ausübung des politischen Ehrenamtes ab.

Zum Standesvizepräsidenten wählte das Parlament FDP-Grossrat Fabio Luzio. Er erhielt 106 von 114 abgegebenen Stimmen. Der junge Unternehmer aus dem Surses ist seit 2022 Grossrat.

