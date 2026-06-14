De facto Verbot für neue fossile Heizungen im Baselland bleibt

Keystone-SDA

Die Baselbieter Bevölkerung hält am de facto Verbot von neuen fossilen Heizungen fest. Sie hat am Sonntag eine Initiative des Hauseigentümerverbands abgelehnt, die es rückgängig machen wollte.

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(Keystone-SDA) Es stimmten 55’661 Personen respektive 55,6 Prozent gegen die Initiative und damit für den Beibehalt der gegenwärtigen Regelung. Dafür stimmten 44’457 Personen oder 44,4 Prozent. Die Stimmbeteiligung lag bei 54,1 Prozent.

Tendenziell stimmten die ländlichen Gemeinden mit hohem Anteil an Hauseigentümerinnen und -eigentümern für die Initiative, während die bevölkerungsreichen Gemeinden, vor allem in der Basler Agglomeration, das Verbot stützen. Jedoch gab es auf dem Land auch nicht wenige Gemeinden, die sich für die bestehende Regulierung aussprachen.

Birsfelden stimmte gegen Ortsdurchfahrt

Die neue Ortsdurchfahrt in Birsfelden BL mit neuem Ortszentrum kann gebaut werden, obwohl die Gemeinde mit 58,5 Prozent deutlich gegen das Vorhaben stimmte. Die Stimmbevölkerung des Kantons nahm die umstrittene Vorlage mit 56,2 zu 43,8 Prozent oder 52’907 zu 41’241 Stimmen an. Die Stimmbeteiligung lag bei 53,2 Prozent.

Birsfelden selber war aber die einzige Gemeinde aus der Basler Agglomeration, die sich gegen die Ortsdurchfahrt aussprach. Das Laufental und das Oberbaselbiet zeigten sich in der Frage gespalten.

Europa-Initiative angenommen

Am knappsten fiel im Baselbiet das Resultat zur Initiative «Zämme in Europa» aus. Insgesamt stimmten 53,7 Prozent dafür und 46,3 Prozent dagegen. Das entspricht 53’656 Ja- zu 46’197 Nein-Stimmen bei einer Stimmbeteiligung von 54,2 Prozent.

Für das Festschreiben des Einsatzes für gute Beziehungen mit der EU und den Nachbarländern in die Verfassung votierten in erster Linie die bevölkerungsreichen Gemeinden rund um Basel, erneut mit Ausnahme von Birsfelden. Die ländlicheren Gemeinden ohne grössere Bevölkerungszentren waren tendenziell dagegen.