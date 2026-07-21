Defekter Transformator löste Brand im Luzerner Hotel aus

Keystone-SDA

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Der Brand im Stadtluzerner Hotel Continental Park vom Sonntagabend ist auf einen elektrotechnischen Defekt an einem Transformator einer Klimaanlage zurückzuführen. Das haben die Brandermittler herausgefunden, wie die Luzerner Polizei am Dienstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Dachstockbrand war am Sonntag, kurz vor 19.40 Uhr, im Hotel an der Murbacherstrasse in Bahnhofsnähe ausgebrochen. Die Feuerwehr der Stadt Luzern brachte das Feuer nach einem mehrstündigen Grosseinsatz unter Kontrolle und verhinderte ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude.

Ein Feuerwehrmann verletzte sich leicht am Arm. Rund 60 Personen aus dem Hotel und teilweise aus Nebenhäusern wurden evakuiert und betreut.

Laut dem Communiqué ist die Höhe des Sachschadens noch nicht bekannt. Neben dem Gebäude wurden drei parkierte Fahrzeuge durch herabfallende Gebäudeteile beschädigt. Wie das Hotel Continental Park am Montag mitgeteilt hatte, kamen durch den Brand 19 Zimmer zu Schaden.