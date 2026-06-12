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Definitive Lösung für Gersag-Zentrum in Emmenbrücke verzögert sich

Keystone-SDA

Die Gemeinde Emmen LU wird das Kultur- und Kongresszentrum Gersag (KKG) in Emmenbrücke nicht wie geplant auf den 1. Januar 2027 einem neuen Pächter übergeben können. Die Vertragsverhandlungen mit einem Interessenten wurden abgebrochen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der potentielle Pächter habe sich aus familiären Gründen zurückgezogen, teilte die Gemeinde am Donnerstagabend mit. Sein Rückzug stehe nicht im Zusammenhang mit den laufenden Verhandlungen, sondern mit seiner veränderten persönlichen Situation.

Der Betrieb des KKG bleibt gesichert. Die Gemeinde werde den Veranstaltungsort bis mindestens Ende 2027 weiterführen, hiess es in der Mitteilung. Sämtliche geplanten Veranstaltungen würden stattfinden.

Zum Zentrum Gersag gehören die Bühne «Le Théâtre» und das Restaurant «Prélude». Die früheren Betreiber hatten ihre Verträge auf Ende 2025 auslaufen lassen. Grund dafür waren finanzielle Probleme, die sich aus den Musical-Produktionen ergeben hatten.

Die Suche nach einem neuen Pächter gestaltete sich für die Gemeinde als schwierig. Sie übernahm den Betrieb deswegen selbst.

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