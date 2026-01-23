Demonstration für syrische Kurden in Luzern

Keystone-SDA

Erneut haben sich am Freitagabend in Luzern Menschen aus Protest gegen das Vorgehen der syrischen Regierung gegen die kurdische Bevölkerung in Nordsyrien versammelt. Am Abend kamen auf dem Kapellplatz einige hundert Menschen zusammen.

1 Minute

(Keystone-SDA) An der Kundgebung waren viele Fahnen zu sehen, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort beobachtete. Auf einem Transparent wurde einen Stopp der Offensive der syrischen Truppen gefordert. Die Kundgebung war genehmigt.

Bereits am Dienstagabend hatten in Luzern nach Angaben der Polizei 600 bis 700 Personen gegen das Vorrücken syrischer Regierungstruppen in kurdische Gebiete demonstriert. Auch in mehreren anderen Schweizer Städten kam es diese Woche zu Kundgebungen zugunsten von «Rojava», wie das Kurdengebiet genannt wird.

Hintergrund ist eine Offensive der syrischen Übergangsregierung gegen die bisher kurdisch kontrollierten Gebiete im Norden und Nordosten des Landes. Derzeit gilt ein Waffenstillstand. Beide Seiten werfen sich jedoch weiterhin Verstösse vor. Die Regierung unter Interimspräsident Ahmed al-Scharaa will alle Gebiete Syriens unter eine Zentralregierung stellen.