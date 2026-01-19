Demonstration gegen Trump in Zürich zum Auftakt des WEF

Keystone-SDA

Am Eröffnungstag des Weltwirtschaftsforums WEF in Davos hat am Montagabend in Zürich eine Demonstration gegen Donald Trump und "das Oligarchentreffen" stattgefunden. Der US-Präsident wird am Mittwoch am WEF erwartet.

(Keystone-SDA) Der Start der Kundgebung war auf 18.30 Uhr beim Bürkliplatz angesetzt. Der Platz war gefüllt, als sich die bewilligte Demonstration unter dem Motto «Trump still not welcome!» kurz vor 19 Uhr in Bewegung setzte. Die Route führte quer durch die Stadt zum Helvetiaplatz.

Aufgerufen zur «Smash-WEF»-Demonstration hatte die linke Organisation «Bewegung für den Sozialismus». Unter Trump kehre die US-Aussenpolitik zur Kanonenboot-Diplomatie zurück, schreiben die Veranstalter auf ihrer Webseite. Trumps Besuch am WEF sei Ausdruck und Symbol der krisengeprägten politischen Lage.