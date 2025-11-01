The Swiss voice in the world since 1935
Demonstrierende blockieren Bahnhofsviertel in Sitten VS

Keystone-SDA

Pro-Palästinensische Demonstrierende haben am Samstag das Bahnhofsquartier in Sitten VS blockiert. Gegen Abend eskalierte die Situation zunehmend. Es kam zu Festnahmen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Bereits um 14 Uhr forderte die Polizei die Teilnehmenden der unbewilligten Kundgebung auf, sich zu entfernen, wie ein Fotograf von Keystone-SDA berichtete. Die Demonstrierenden ignorierten jedoch die Aufforderung. Gegen 17 Uhr kam es laut Beobachtungen vor Ort zu Eskalationen. «Die Polizei schlägt auf uns ein. Zwei Personen wurden verprügelt und zwei verhaftet», sagte Gaël Ribordy vom Kollektiv Valais Palestine zu Keystone-SDA.

Nach Angaben des Kollektivs nahmen rund 1000 Personen teil, während Keystone-SDA die Zahl auf höchstens 300 schätzte. Gegen Abend waren noch etwa 100 Demonstrierende vor Ort. Die Polizei bestätigte keine Zahlen.

Der Gemeinderat von Sitten hatte die Kundgebung bereits im September aus Sicherheitsgründen verboten. Eine Beschwerde der Organisatoren blieb erfolglos.

